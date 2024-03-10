Вночі окупанти били ракетами та запустили майже 40 "Шахедів": як відпрацювала ППО

Росія запускала по території України ударні дрони-камікадзе. Відомо, що працювали сили протиповітряної оборони.

Вночі проти 10 березня Росія запустила по нашій державі 39 дронів-камікадзе. У Повітряних силах відзвітували про знищення 25 повітряних цілей.

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Запускали також і ракети

Росіяни вночі також ударили 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині.

Зокрема, дрони запускали із мису Чауда у Криму, Приморсько-Ахтарську – Росія).

Повітряні сили знищили 35 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України. Також залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.

Вночі проти 10 березня лунали вибухи