Вночі окупанти запустили по Україні 35 "Шахідів": всі ворожі дрони знищено

Вночі 8 травня російські загарбники вкотре випустили по Україні дрони-камікадзе. Наші сили ППО відпрацювали на відмінно.

Таким чином, терористи намагалися атакувати нашу державу ударними безпілотниками. Однак українська ППО знищила усі дрони.

Важливо Інших варіантів немає, – військовий експерт припустив, чому Росія активізувала обстріли України

Скільки ворожих дронів знищили в Україні

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, 8 травня ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".

На щастя, 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

Над Києвом ліквідували 30 дронів

Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала понад 3,5 години, ворог намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси "Shahed", які атакували столицю з різних напрямків.

У повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів. Наші воїни вкотре відпрацювали відмінно.

На жаль, у столиці є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків у Києві є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автівки. Відомо про травмованих. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях.

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 8 травня ворог атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область).

Силами ППО знищено усі 35 "Shahed-136/131".

Окрім цього, близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено 8 пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.

Що відомо про останню атаку України