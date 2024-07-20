Окупанти завдали удару по об'єкту енергоінфраструктури на Чернігівщині вночі
Джерело:Чернігівська ОВА
Росіяни атакували Україну в ніч проти 20 липня.
Тривогу оголошували в кількох областях. На Київщині лунали вибухи, працювала ППО.
Дивіться також Ще 990 окупантів, літак і 153 одиниці іншої техніки: втрати ворога на 20 липня
Що відомо про удар по Чернігівській області 20 липня
В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Попередньо – це були безпілотники типу "Шахед",
– написали в Чернігівській ОВА.
За словами посадовців, на місці працюють всі необхідні служби. Також проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Деталі нічної ворожої атаки
У Солом'янському районі зафіксували падіння уламків дрона. На шосту ранку про руйнування чи потерпілих не повідомляли.
Дрон атакував енергетичний об'єкт у Сумській області. Мова про Конотопський район. Один із безпілотників збила ППО, проте наслідки удару ліквідовують.
Вибухи чули і на Полтавщині, було влучання у Полтавському районі. А в Миргородському районі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Слід сказати, що Росія била по Полтавщині двічі за ніч: спершу вдарили ракетою ще ввечері 19 липня, а відтак безпілотниками 20 липня.
У Повітряних силах повідомили, що вночі збили 12 ударних БпЛА Shahed – 131/136 та 1 БпЛА невстановленого типу.