Вночі під удар на Хмельниччині потрапив ще й Нетішин: у МВС розповіли про наслідки
Джерело:МВС
Вночі російські загарбники атакували Україну дронами. На жаль, вороги пошкодили будівлі не тільки у місті Славута Хмельницької області, а й у Нетішині.
Російські окупанти атакували Україну 11 дронами-камікадзе типу "Шахед". Відомо про щонайменше 16 поранених людей.
Дивіться також Окупанти вночі "Шахедами" атакували Славуту на Хмельниччині: є пошкодження та поранені
Які наслідки атаки по Хмельниччині
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що у місті Славута Шепетівського району Хмельницької області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено:
- 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків;
- два навчальні заклади;
- адмінбудівлю;
- крамницю;
- автомобілі.
У міністерстві розповіли, що 16 людей зазнали поранень і звернулися до медиків по допомогу.
Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції,
– заявили в МВС.
Окрім того, у відомстві повідомили, що окупанти:
- орієнтовно опівночі обстріляли село Добра Надія Нікопольського району Дніпропетровської області;
- нанесли 9 авіаударів по Бериславському району Херсонської області;
- обстріляли Херсон з артилерії та поцілили по селищу Антонівка на Херсонщині;
- атакували Вовчанськ Харківської області та влучили по приватному будинку.
Росія атакувала Україну "Шахедами": коротко
- Російські окупанти випустили по Україні щонайменше 11 дронів-камікадзе типу "Шахед". У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що наші військові збили всі ворожі цілі.
- На жаль, після опівночі 25 жовтня вибухи лунали в Черкаській області, після 3 години ночі – у Хмельницькій, а також Херсонській, Полтавській, Житомирській та Миколаївській областях.
- У Хмельницькій обласній військовій адміністрації розповіли, що уламки ворожих дронів упали на об'єкт критичної інфраструктури в Славуті Хмельницької області.