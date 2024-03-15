Вночі ППО вдалося збити 27 "Шахедів": що розповіли військові
15 березня 2024, 07:02Читать новость на русском
Росія вночі проти 15 березня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти били по Україні двома хвилями.
Вибухи лунали щонайменше на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині. На жаль, у Вінницькій області загинули та поранились люди.
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Що військові розповіли про атаку росіян "Шахедами"
У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що у ніч проти 15 березня 2024 року окупанти вдарили по Україні:
- 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 – по Харківщині та Донеччині,
- однією керованою авіаційною ракетою Х-59 – по Полтавщині,
- 27-ма ударними безпілотниками типу Shahed з Приморсько-Ахтарська, Курської області Росії.
В результаті бойової роботи збито 27 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей,
– розповіли військові.
У Повітряних силах ЗСУ додали, що повітряний напад відбивали:
- зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України,
- підрозділи радіоелектронної боротьби.
Україна збила 27 дронів-камікадзе типу "Шахед"
Що відомо про атаку росіян по Україні
- Повітряну тривогу в Україні оголосили ще ввечері 14 березня 2024 року. Повітряні сили ЗСУ попередили, що окупанти запустили дрони по Вінницькій та Хмельницькій області.
- Орієнтовно о 22:10 очільник Вінницької ОВА повідомив про пошкодження житлового будинку. На жаль, троє людей зазнали поранень. Згодом уточнив, що внаслідок атаки росіян четверо людей перебувають в лікарні з пораненнями, одна людина загинула.
- У Хмельницькій області очільник ОВА повідомив про збиття двох дронів-камікадзе типу "Шахед". На щастя, обійшлось без постраждалих.
- Орієнтовно ближче до опівночі військові попередили, що дрони летять у напрямку Чернігівської області. О 1:31 15 березня дрони зафіксували на Київщині.
- Начальник КМВА Сергій Попко написав, що в області та на підступах до Києва працювала ППО. Він запевнив, що військові збили всі ворожі дрони, які прямували на Київ. Мовиться орієнтовно про 15 безпілотників.