Вночі на Рівненщині збили повітряну ціль росіян: чи є постраждалі

Окупанти вночі 19 вересня атакували Рівненську область. По ворожій повітряній цілі відпрацювала ППО.

Про наслідки цієї російської атаки розповів голова Рівненської ОВА у своєму телеграм-каналі. Олександр Коваль сказав, чи є постраждалі.

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Що відомо про атаку на Рівненську область 19 вересня

Посадовець констатував, що це була ще одна тривожна ніч на Рівненщині.

Наші Сили ППО збили повітряну ціль ворога. Дякую їм за професійну роботу. Люди не постраждали,

– зазначив Олександр Коваль.

Голова Рівненської ОВА, що на місці збиття працюють відповідні служби.

Зауважимо, що повітряну тривогу в Рівненській області оголошували близько 02:40. Вона тривала до 03:27. Моніторингові спільноти писали про ворожі БпЛА.

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Цієї ночі вибухи також лунали на Київщині. Окрім того, агресор декілька разів атакував Харків, на жаль, є влучання.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.