Вночі Росія атакувала Дніпропетровщину "Шахедами": скільки дронів збили

Російські окупанти продовжують обстрілювати іранськими дронами українські міста, зокрема, на у Дніпропетровській області. Однак українська ППО не дрімає та успішно ліквідовує ворожі повітряні цілі.

У ніч проти середи, 10 травня, ворог випустив по Дніпропетровщині безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Власне, Повітряні сили збили 3 дрони, вкотре засвідчивши, що даремно окупанти намагаються боротися з українською ППО.

Дивіться також Скандал із таємничою ракетою в Польщі: до чого тут Росія та X-55 – носій ядерної боєголовки

Протиповітряна оборона – на варті

Зазначимо, що про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він також подякував тим, хто стоїть на сторожі українського неба.

Агресор знову спрямував на область дрони. Близько півночі підрозділи повітряного командування "Схід" знищили 3 безпілотники. Вони приземлили "Шахедів". Дякую ППО за цілодобову варту,

– написав очільник регіону.

Окрім того, він констатував, що після цієї атаки ніч в області була спокійною.

Атака 8 травня

Варто наголошувати, що ні дня не проходить без того, аби Росія не атакувала українська міста й села. Окупанти обстрілюють населені пункти безпілотниками, крилатими ракетами, артилерією та іншими видами озброєння, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. Зокрема, черговий масований обстріл відбувся у ніч проти 8 травня.

Дивіться також Будинок захитало – думала, що стіни попадають, – жителька Києва пригадала момент нічної атаки