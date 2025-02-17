Вночі Росія атакувала майже 150 дронами: скільки вдалося збити

У ніч на 17 лютого росіяни атакували Україну за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ворог випустив 147 повітряних цілей по мирних містах.

Оборонцям неба вдалося збити 83 безпілотники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ щодо нічної атаки.

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Скільки цілей збили вночі

Вночі ворог атакував за допомогою 147 дронів-камікадзе типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів з Орля, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово, та Приморсько-Ахтарська, що на території Росії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряний напад російських загарбників на нашу державу відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

За даними Повітряних сил, ще 59 безпілотників-імітаторів локаційно втратили, проте без негативних наслідків. Зауважують, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Київська, Полтавська та Запорізька області.