Під час нічної атаки Росія запустила по Україні невідомий дрон: скільки цілей вдалося збити

У ніч проти 20 липня 2024 року Росія атакувала балістикою, крилатою ракетою та дронами камікадзе. Ворог бив по Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук розповів подробиці про нічну атаку.

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Скільки цілей ворог запустив по Україні

Загалом у ніч на суботу Росія вдарила по Україні 3-ма балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М" з Воронезької області, однією крилатою ракетою "Іскандер-К" та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з Курської області. На додачу, вона застосувала один БпЛА невстановленого типу.

Під час цієї атаки ворог атакував Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Скільки цілей збили сили ППО

На жаль, ракети збити не вдалося. Однак захисники неба зуміли збити більшість із запущених Росією дронів.

В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей,

– повідомив Олещук.

Отже, мовиться про:

12 "Шахедів";

1 БпЛА невстановленого типу.

Станом на зараз відомо про пошкодження цивільної інфраструктури на Полтавщині, енергооб'єкта на Сумщині та падіння уламків у Києві.