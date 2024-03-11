Вночі Росія випустила по Україні 25 "Шахедів": скільки вдалося збити

Росія вночі проти 11 березня запустила по Україні десятки "Шахедів". Більшість ворожої зброї збили Збройні Сили України.

На жаль, вибухи лунали у Харкові та Одесі. Повітряна тривога в Україні почалась після опівночі 11 березня, а відбій пролунав орієнтовно о 4 ранку.

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Що відомо про атаку росіян дронами

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних дронів було знищено,

– розповіли в Сухопутних військах.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що за минулу добу наші військові збили 59 безпілотників оперативно-тактичного рівня.