Вночі Росія запустила 17 "Шахедів" і 6 ракет ЗРК С-300: чи всі вдалося збити

Росія вночі проти 5 грудня знову атакувала Україну. Цього разу ворог застосував ударні безпілотники та ракети.

Країна-агресорка активізувала свої атаки по мирних українських містах. Зокрема, вночі проти 5 грудня вона запустила 17 "Шахедів" та 6 ракет, проте частину з них збили сили протиповітряної оборони.

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Ворог атакував з різних напрямків

Країна агресорка запустила ударні БпЛА з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ. Керовані зенітні ракети С-300 летіли по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України,

– мовиться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки "Шахедів" знищили в регіонах

На Півдні підрозділи ППО знищили 4 безпілотних літальних апарати типу "Шахед". Зокрема, 2 на Миколаївщині, по 1 на Херсонщині і Вінниччині.

Жодних влучань не допустили.

Ще один ударний дрон збили на Заході.

На Вінниччині та Хмельниччині чули вибухи