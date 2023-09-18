Вночі Росія запустила по Україні 17 ракет і 24 "Шахеди": скільки цілей вдалося знищити
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія другу поспіль ніч атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Окупаційні війська випустили по нашій країні 41 повітряну ціль.
Російські окупанти вночі 18 вересня атакували Україну ударними дронами "Шахед" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Всього ворог випустив 24 "Шахеди" та 17 крилатих ракет.
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Оборонці неба збили всі ракети, які випустили окупанти
Українські захисники знищили 18 ударних дронів по маршруту слідування. Водночас сили ППО знешкодили всі 17 крилатих ракет.
Ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.
Подробиці комбінованої атаки росіян
У Повітряних Силах розповіли, що "Шахеди" окупантів летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – Росія та мис Чауда – окупований Крим). 24 ударних БпЛА летіли в напрямку Миколаївської та Одеської областей.
Водночас пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. До атаки було залучено вісім бортів.
Що відомо про атаку окупантів 17 вересня
- Уночі 17 вересня росіяни також атакували Україну ракетами повітряного базування та дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти запустили щонайменше 16 засобів повітряного нападу.
- 6 "Шахедів" вдарили з південно-східного та південного напрямків, тобто з Приморсько-Ахтарська та Чауди. Ще 10 ракет повітряного базування – з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса.
- В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: 6 "Шахедів" та 6 крилатих ракет.
- Унаслідок атаки росіян було пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини.
- Додамо, що 15 вересня Росія атакувала Україну, випустивши 17 "Шахедів". Безпілотники по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 "Шахедів" було знищено.