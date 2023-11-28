Вночі Росія завдала авіаційного удару по Україні: які наслідки, розповіли у Генштабі ЗСУ

Вночі 28 листопада російські військові завдали авіаційного удару по Україні. Окупанти вкотре атакували дроном-камікадзе.

Ворог застосував ударний дрон типу "Shahed-136/131". Про це інформує 24 Канал.

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Російський дрон збили

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"Цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 1 ударний БпЛА типу "Shahed-136/131", ворожий дрон знищено", – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Згодом у Повітряному командуванні "Захід" уточнили, що окупанти атакували територію України "Шахедами" з південно-східного напрямку. Російський дрон збили у Хмельницькій області.

Уламки дрона впали на дах будинку

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району.

Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події. Дякуємо ЗСУ за надійну оборону неба над Хмельниччиною,

– підкреслив посадовець.