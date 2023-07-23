Вночі росіяни атакували околиці Запоріжжя та район чотирма ракетами: які наслідки
Джерело:Юрій Малашко
У ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Запоріжжя. Вони випустили по регіону 4 ракети.
Загалом за минулу добу ворог завдав 69 ударів по 20 мирних населених пунктах Запорізької області Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів – житло та майно громадян.
До теми У Запоріжжі пролунали вибухи: Повітряні Сили попереджали про загрозу балістики
Що відомо про обстріл Запоріжжя
Так, вночі російські війська чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інші деталі з’ясовують.
Окрім цього, 61 артилерійським ударом терористи поцілили по будинках та комунікаціях Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового.
Темирівка, Новодарівка та Біленьке постраждали від обстрілів з РСЗВ, а Гуляйпільське – від авіації ворога.
Обстріл Запоріжжя / фото ОВА
Росія масовано атакувала Україну 23 липня
- Росіяни вночі вдарили 5 видами ракет: "Калібри", "Онікси", Х-22, "Іскандер-К", "Іскандер-М".
- В Одесі зафіксовані влучання по 6 будинках, 2 пам’ятках архітектури – в тому числі у церкву, портовій інфраструктурі.
- На жаль, в Одесі 1 людина загинула, 22 – постраждали, з них 4 дитини.
- Під час нічної атаки на Одесу ворог пошкодив Спасо-Преображенський кафедральний собор. Із-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
- Як стало відомо, було влучання у праву частину собору і пробило до мінус першого поверху. Будівля зазнала великих пошкоджень, всередині здійнялась пожежа.
- До речі, серед іншого внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок. З-під завалів вдалося врятувати жінку.
- Оприлюднено фото наслідків влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Собор вважається головним храмом Одеської єпархії УПЦ, яку очолює митрополит Агафангел – у минулому один з найбільш лояльних Москві єпископів Української православної церкви.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл. Він наголосив, що жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам.