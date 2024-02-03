Вночі росіяни атакували Житомирщину: скільки цілей збили та чи є постраждалі

У ніч проти 3 лютого окупанти вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилася й Житомирська область.

Усього було зафіксовано пуск 14 ударних безпілотників. Частину з них збили у небі над Житомирщиною.

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У Житомирській області збили ворожі цілі

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що нічна атака минула без жертв та постраждалих.

Вночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони області було вражено ворожі цілі над територією області. Жертв та постраждалих немає,

– мовиться у повідомленні.

Загалом, у межах Житомирської області збили 2 ворожих безпілотники. Ще 5 "Шахедів" ліквідували захисники ПвК "Схід", а на Миколаївщині та Одещині збили по одному ударному безпілотнику.

Від атаки постраждала Дніпропетровська область

Ворог другу ніч поспіль прицільно атакував Дніпропетровську область. Хоча й українським захисникам вдалося ліквідувати 5 "Шахедів", однак влучань уникнути не вдалося.

Так, внаслідок атаки виникли дві пожежі. Окрім того, ворог знову націлився на енергетичну інфраструктуру, тому без світла в Криворізькому районі майже 15000 людей, також знеструмлено 2 котельні у самому місті, які забезпечують теплом 43 тисячі квартир. Також знеструмлено швидкісний трамвай. Частина мешканців Кривого Рогу через ворожу атаку залишилася без водопостачання.

Через ворожу атаку у Кривому Розі ввели графіки аварійних відключень світла. Олександр Вілкул повідомив, що вони будуть такими ж, як і торік під час блекаутів. Він також попередив, що через віялові відключення можуть виникнути проблеми зі зв'язком.

Зазначимо, що у ніч проти 2 лютого окупанти також атакували енергетичну інфраструктуру міста. Унаслідок атаки було знеструмлено понад 100 тисяч споживачів, лікарні, котельні та інші об'єкти. Окрім того, через удари "Шахедами" було знеструмлено 2 шахти. Як наслідок – 113 робітників опинилися заблоковані під землею. Їх оперативно евакуювали на поверхню, ніхто не постраждав.