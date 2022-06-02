Вночі росіяни обстріляли з мінометів кілька населених пунктів на Сумщині

Російські окупанти обстріляли з мінометів населені пункти на Сумщині. За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає.

Окупанти вночі обстріляли житлові будинки на Сумщині

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що нічний обстріл стався під час повітряної тривоги.

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Ворог випустив 3 ракети по прикордонню Сумського району. Вибухи пролунали в одному з населених пунктів Краснопільської громади.

2 червня близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади,

– повідомив Живицький.

Наслідки обстрілу

Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки.

Будинок зруйнований вщент – пряме потрапляння ракети. Ще кілька пошкоджених, великі руйнування у домогосподарствах,

– додав Живицький.

За його даними, щонайменше троє людей поранені – це мешканці Краснопілля. Наразі вони перебувають у лікарні та отримують медичну допомогу.

В оперативному командуванні "Північ" повідомили, що 4 авіаційно-бомбові удари по Краснопіллю завдали з літаків Су-30.

Наслідки обстрілу Сумщини / Фото Оперативне командування "Північ"

Попередньо, російські безпілотники скидали на територію Сумської області саморобні вибухівки. Влада попередила жителів, аби вони не підіймали незнайомі предмети на вулицях.

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