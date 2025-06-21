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24 Канал Головні новини Вночі росіяни запустили по Україні 272 БпЛА та 8 ракет: скільки влучань та як працювала ППО
21 червня, 10:30
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Вночі росіяни запустили по Україні 272 БпЛА та 8 ракет: скільки влучань та як працювала ППО

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вночі росіяни атакували Україну 272 ударними дронами, 2 аеробалістичними та 6 крилатими ракетами.

  • Станом на ранок силами ППО знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника.

     

В ніч проти 21 червня окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збили під час нічної атаки 

У ніч проти 21 червня росіяни атакували 280-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, ворог запустив:

  • 272 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове, що в Росії; Чауда – ТОТ Крим.
  • 2 аеробалістичних ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області Росії;
  • 4 крилатих ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря;
  • 2 крилатих ракети "Іскандер-К" із Бєлгородської області.

Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук
– повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 
– вказали в ПС.

Зазначається, що 145 ворожих цілей збито вогневими засобами, ще 115 – локаційно втрачені:

  • 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 локаційно втрачена);
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 локаційно втрачена);
  • 1 крилата ракети "Калібр" (1 – локаційно втрачена).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих уламків у 3-х локаціях,
– інформували Повітряні сили.


Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил