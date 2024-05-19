Вночі росіяни запустили по Україні 37 "Шахедів": скільки вдалося знищити

В ніч на 19 травня російська армія вкотре тероризувала мирне населення України дронами-камікадзе. Повітряні Сили повідомили, що ворог запустив 37 "Шахедів".

Українським військам вдалося знищити всі російські безпілотники над небом країни. Вже шоста підряд атака, під час якої оборонці неба демонструють такі вражаючі результати.

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Бойова робота

В ніч на 19 травня Україну атакували 37-ма ударними безпілотниками типу "Шахедів", які ворог запустив із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

В результаті протиповітряного бою усі 37 "Шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях,

– написали Повітряні Сили.

Там зазначили, що до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Робота української ППО в ніч на 19 травня / Повітряні Сили

Російські атаки на Україну

Російська армія почала запускати безпілотники ще 18 травня близько 23:13. Ворожі дрони зафіксували у Херсонській та Сумській областях. О 3:22 телеграм-канали написали про роботу ППО на Київщині.

Гучно було й в Одесі. Мер міста Геннадій Труханов згодом повідомив, що над обласним центром збили один "Шахед". Він показав кадри уламків дрона та повідомив, що обійшлося без постраждалих. Зазначимо, що лише від початку доби там вже 4 рази оголошували повітряну тривогу.

Днем до цього росіяни також запускали по Україні дрони. Тоді ворог застосував 13 ударних БпЛА, а проте українські сили ППО показали 100% результат – всі "Шахеди" збиті. Ворог вже класично запускав БпЛА із районів Приморсько-Ахтарська та Курська – Росія.

У ніч на 17 травня Повітряні Сили також збили всі 20 запущених безпілотників.