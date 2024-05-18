Вночі ворог атакував 13 "Шахедами": скільки збили

Росія запускала по території України "Шахеди". Сили української протиповітряної оборони відпрацювали по повітряних цілях.

Росія запустила по Україні 13 ударних дронів. Сили ППО показали 100% результат та збили всі запущені "Шахеди".

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Ворог знову атакував Україну

Відомо, що ударні дрони запускали із районів Приморсько-Ахтарська та Курська – Росія. Ворог постійно використовує ці напрямки для того, аби атакувати нашу державу.

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України збито усі ударні дрони у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

14 травня знищили 18 "Шахедів"