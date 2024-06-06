Вночі ворог атакував 2 ракетами і 18 "Шахедами": скільки збили

У ніч 6 червня противник знову тероризував українське населення. Так, вороги атакували "Шахедами" та 2 ракетами.

У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити.

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Скільки ворожих цілей збито в ніч на 6 червня

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч проти 6 червня 2024 року окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога (Росія), а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ (Росія), мис Чауда (Крим).

Відомо, що відбивали повітряний напад загарбників мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях,

– резюмували в ПС ЗСУ.



У ніч на 6 червня 2024 року збито 17 ударних БпЛА / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Окупанти практично кожної ночі атакують Україну, запускаючи ударні БпЛА типу "Шахед". Зокрема, у ніч на 5 червня вкотре російські війська атакували українські міста дронами-камікадзе типу "Шахед". Відомо, що тоді загарбники запустили 27 ударних безпілотників . В ПС ЗСУ повідомили, що сили ППО знищили 22 дрони-камікадзе.Також російські військові і 4 червня запускали дрони-камікадзе. Однак, зауважимо, що це були не "Шахеди", а безпілотники невідомого типу. Загалом ворог намагався атакувати 4 дронами. Сили ППО ліквідували 2 БпЛА , а ще 2 – припинили своє існування самостійно. Додамо, що в ту ніч Росія вдарила по Дніпропетровській області двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Їх ворог випустив з території окупованого Криму.

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