Вночі ворог атакував 2 ракетами і 18 "Шахедами": скільки збили
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
У ніч 6 червня противник знову тероризував українське населення. Так, вороги атакували "Шахедами" та 2 ракетами.
У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити.
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Скільки ворожих цілей збито в ніч на 6 червня
В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч проти 6 червня 2024 року окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога (Росія), а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ (Росія), мис Чауда (Крим).
Відомо, що відбивали повітряний напад загарбників мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.
В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях,
– резюмували в ПС ЗСУ.
У ніч на 6 червня 2024 року збито 17 ударних БпЛА / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Також російські військові і 4 червня запускали дрони-камікадзе. Однак, зауважимо, що це були не "Шахеди", а безпілотники невідомого типу. Загалом ворог намагався атакувати 4 дронами. Сили ППО ліквідували 2 БпЛА, а ще 2 – припинили своє існування самостійно. Додамо, що в ту ніч Росія вдарила по Дніпропетровській області двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Їх ворог випустив з території окупованого Криму.
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Атака на Хмельниччину: що відомо
- В ніч на 6 червня ворог атакував Хмельниччину.
- Відомо, що вночі українські сили ППО збили 1 ворожий Шахед над регіоном.
- В ОВА розповіли, що внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.