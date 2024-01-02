Вночі ворог атакував 35 "Шахедами": скільки знищили

Росія вночі проти 2 січня запустила по Україні "Шахеди". По ворожих повітряних цілях відпрацювала ППО.

Росія знову атакувала Україну ударними дронами-камікадзе. У Повітряних силах відзвітували про роботу протиповітряної оборони.

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Знищено усі дрони

У Повітряних силах повідомили, що країна-агресорка атакувала 35 "Шахедами. Усі вдалося знищити. Протиповітряна оборона спрацювала на "відмінно".

Росіяни запускали дрони-камікадзе з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Повітряні сили продовжують тримати неба та захищати Україну від атак з повітря.

Росія запустила ракети