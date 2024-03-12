Уночі ворог атакував Україну 22 "Шахедами": скільки вдалося збити
Джерело:Генштаб ЗСУ
У ніч проти 12 березня окупанти атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього було зафіксовано пуски 22 БпЛА.
Ворог запускав дрони-камікадзе кількома групами. Тривога вночі поширилася аж до Львівської області через загрозу "Шахедів".
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Як уночі відпрацювала ППО
У ніч проти 12 березня російські окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Усього ворог запустив 22 дрони-камікадзе.
Сили та засоби ППО дали потужну відсіч ворогу та знищили 17 БпЛА.
Зокрема, під атакою опинився Південь України. У Силах оборони повідомили, що підрозділи ППО відбивали атаку понад 2,5 години. Загалом, на Півдні було знищено 6 "Шахедів": 2 – у межах Херсонської області, 4 – у небі над Миколаївщиною. Ще 2 "Шахеди" вийшли з операційної зони "Південь" у напрямку Дніпропетровської області, де теж були ліквідовані.
Уночі окупанти також запустили ракету Х-59 з тактичної авіації. Ворог спрямував її в напрямку Одеси. Українські захисники відбили атаку й знищили ракету над Чорним морем.
Росія майже щоночі атакує "Шахедами"
- У ніч проти 11 березня ворог також атакував Україну дронами-камікадзе. Вибухи лунали, зокрема, в Харкові та Одесі. Як згодом повідомили в Повітряних силах, усього було зафіксовано пуски 25 БпЛА, сили ППО збили 15 із них.
- У ніч на 10 березня окупанти також масовано атакували Україну. Ворог запустив 39 дронів-камікадзе типу "Шахед", сили та засоби ППО ліквідували 35 із них. Українські захисники протягом кількох годин відбивали атаку в межах 10 областей.
- 9 березня росіяни запустили 15 безпілотників. Вибухи лунали в Дніпропетровській та Сумській областях. Українські захисники відбили ворожу атаку та ліквідували 12 дронів-камікадзе типу "Шахед".