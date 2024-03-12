Уночі ворог атакував Україну 22 "Шахедами": скільки вдалося збити

У ніч проти 12 березня окупанти атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього було зафіксовано пуски 22 БпЛА.

Ворог запускав дрони-камікадзе кількома групами. Тривога вночі поширилася аж до Львівської області через загрозу "Шахедів".

Цікаво Є 15 секунд, без шансу на помилку: які секрети у професійних ловців "Шахедів"

Як уночі відпрацювала ППО

У ніч проти 12 березня російські окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Усього ворог запустив 22 дрони-камікадзе.

Сили та засоби ППО дали потужну відсіч ворогу та знищили 17 БпЛА.

Зокрема, під атакою опинився Південь України. У Силах оборони повідомили, що підрозділи ППО відбивали атаку понад 2,5 години. Загалом, на Півдні було знищено 6 "Шахедів": 2 – у межах Херсонської області, 4 – у небі над Миколаївщиною. Ще 2 "Шахеди" вийшли з операційної зони "Південь" у напрямку Дніпропетровської області, де теж були ліквідовані.

Уночі окупанти також запустили ракету Х-59 з тактичної авіації. Ворог спрямував її в напрямку Одеси. Українські захисники відбили атаку й знищили ракету над Чорним морем.

Росія майже щоночі атакує "Шахедами"