Вночі ворог атакував Україну 6 дронами-камікадзе: скільки безпілотників вдалося знищити

Російська армія вночі 24 жовтня вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, окупанти пустили по українській території 6 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Водночас українські захисники активно відпрацювали по ворожих літальних апаратах. Усі вибухи, які було чутно, свідчили про роботу протиповітряної оборони нашої держави.

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Скільки "Шахедів" знищила ППО

У Генштабі ЗСУ розповіли, що вночі 24 жовтня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Для цього загарбники застосовували ударні безпілотники типу "Шахед", за попередніми даними, запустивши 6 ударних дронів-камікадзе.

Протиповітряною обороною знищено всі ударні БпЛА,

– мовиться у дописі Генштабу ЗСУ.

Представники Генерального штабу також розповіли, що загалом ворог завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів. А також здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зрештою руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура нашої держави.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ уточнили деталі стосовно ворожої атаки дронами-камікадзе. Там зазначили, що "Шахеди" окупанти пускали з полігону Чауда в анексованому Криму.

Крім того, всі ворожі безпілотники знищили винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами в межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей.

Що відомо про повітряну тривогу в Україні вночі 24 жовтня

Після опівночі 24 жовтня Повітряні сили оголосили повітряну тривогу майже по всіх областях нашої держави, окрім Вінницької області. Зокрема, російські ударні безпілотні літальні апарати типу "Шахед" рухалися у напрямку Вінницької та Хмельницької області.

Згодом до небезпеки атаки дронами-камікадзе додалася також і загроза ракетних обстрілів. Близько 3:30 з'явилася загроза обстрілу балістикою у більшості областей України, однак згодом ця небезпека зникла і пішли відбої повітряної тривоги.

Крім того, вночі також лунали вибухи у Черкаській області. В ОВА наголосили, що працюють українські захисники з протиповітряної оборони, знищуючи російські ударні безпілотні літальні апарати типу "Шахед".