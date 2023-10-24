Вночі ворог атакував Україну 6 дронами-камікадзе: скільки безпілотників вдалося знищити
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія вночі 24 жовтня вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, окупанти пустили по українській території 6 дронів-камікадзе типу "Шахед".
Водночас українські захисники активно відпрацювали по ворожих літальних апаратах. Усі вибухи, які було чутно, свідчили про роботу протиповітряної оборони нашої держави.
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Скільки "Шахедів" знищила ППО
У Генштабі ЗСУ розповіли, що вночі 24 жовтня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Для цього загарбники застосовували ударні безпілотники типу "Шахед", за попередніми даними, запустивши 6 ударних дронів-камікадзе.
Протиповітряною обороною знищено всі ударні БпЛА,
– мовиться у дописі Генштабу ЗСУ.
Представники Генерального штабу також розповіли, що загалом ворог завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів. А також здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зрештою руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура нашої держави.
Згодом у Повітряних силах ЗСУ уточнили деталі стосовно ворожої атаки дронами-камікадзе. Там зазначили, що "Шахеди" окупанти пускали з полігону Чауда в анексованому Криму.
Крім того, всі ворожі безпілотники знищили винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами в межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про повітряну тривогу в Україні вночі 24 жовтня
- Після опівночі 24 жовтня Повітряні сили оголосили повітряну тривогу майже по всіх областях нашої держави, окрім Вінницької області. Зокрема, російські ударні безпілотні літальні апарати типу "Шахед" рухалися у напрямку Вінницької та Хмельницької області.
- Згодом до небезпеки атаки дронами-камікадзе додалася також і загроза ракетних обстрілів. Близько 3:30 з'явилася загроза обстрілу балістикою у більшості областей України, однак згодом ця небезпека зникла і пішли відбої повітряної тривоги.
- Крім того, вночі також лунали вибухи у Черкаській області. В ОВА наголосили, що працюють українські захисники з протиповітряної оборони, знищуючи російські ударні безпілотні літальні апарати типу "Шахед".