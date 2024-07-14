Уночі ворог ударив ракетами по Україні: скільки збили

У ніч проти 14 липня окупанти атакували Україну з повітря. Військові розповіли, скільки ворожих цілей вдалося збити.

Вночі у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

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Скільки цілей збили

Протиповітряна оборона Сходу України знищила:

дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69;

чотири розвідувальні БпЛА: три "Орлан-10" і один ZALA.

Зазначимо, що росіяни обстріляли Дніпропетровщину. За словами очільника ОВА Сергія Лисака, у Дніпропетровському районі внаслідок атаки сталось займання.

На Криворіжжі внаслідок атаки безпілотників спалахнула трава. Також ворог пошкодив два будинки.

Постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.

В ОВА уточнили, що після опівночі на Дніпропетровщині наші захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.