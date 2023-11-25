Вночі ворог випустив по Україні рекордну кількість "Шахедів": основна ціль – Київ
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
В ніч проти 25 листопада російські окупанти атакували Україну рекордною кількістю ударних дронів типу "Шахед". Головною ціллю ворога стала столиця.
Про це повідомило командування Повітряних сил станом на ранок. Там закликали громадян дочекатись відбою, адже повітряна тривога триває.
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Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Основний напрямок удару – Київ. Дочекайтесь відбоїв,
– ідеться в повідомленні.
У Повітряних силах пообіцяли сповістити про результати бойової роботи згодом.
Зверніть увагу! З 5 години ранку на Київщині та столиці працює ППО. У КМВА повідомили, що за попередніми даними, силами протиповітряної оборони у Києві було вражено понад 40 "Шахедів".
Ворог атакував у кілька хвиль. Безпілотники заходили в повітряний простір Києва з різних напрямків та постійно змінювали курс та вектор руху.
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Головне про атаку та її наслідки
- Російські війська з ночі атакують Київ дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків постраждали кілька людей, виникли пожежі у різних районах столиці.
- Мер столиці Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Солом'янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.
- Унаслідок падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі Києва стався спалах на території дитячого садка. У цьому районі постраждала 11-річна дитина: у неї гостра реакція на стрес.
- Також у Солом'янському районі у деяких будинках зафіксовано пошкодження вікон у квартирах.
- У столиці через атаку дронів є відключення світла. Знеструмлено десятки будинків та 120 установ. Тривають роботи з відновлення.