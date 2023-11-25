В ніч проти 25 листопада російські окупанти атакували Україну рекордною кількістю ударних дронів типу "Шахед". Головною ціллю ворога стала столиця.

Про це повідомило командування Повітряних сил станом на ранок. Там закликали громадян дочекатись відбою, адже повітряна тривога триває.

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Цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Основний напрямок удару – Київ. Дочекайтесь відбоїв,

– ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах пообіцяли сповістити про результати бойової роботи згодом.

Зверніть увагу! З 5 години ранку на Київщині та столиці працює ППО. У КМВА повідомили, що за попередніми даними, силами протиповітряної оборони у Києві було вражено понад 40 "Шахедів".

Ворог атакував у кілька хвиль. Безпілотники заходили в повітряний простір Києва з різних напрямків та постійно змінювали курс та вектор руху.

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Головне про атаку та її наслідки