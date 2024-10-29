Вночі ворог запустив майже 50 "Шахедів": чи всі цілі вдалося збити

В ніч на 29 жовтня російські війська запустили по Україні 48 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу. Ворожі дрони рухались із напрямків Орел та Курськ.

Також ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу із Криму. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Що відомо про нічну атаку по Україні

Станом на 09:00 було підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, ще один – повернувся в Росію. Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях,

– написали в Повітряних силах.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Там також додали, що ворожа авіація цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

До слова, в ніч на 29 жовтня російські війська знову атакували Харків. Внаслідок удару ракетою-гібридом "Грім-Є1" загинули 4 людини.