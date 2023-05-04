Вночі ворог запустив по Україні 24 "Шахіди": скільки вдалося збити

Окупанти в ніч проти 4 травня запустили по Україні 24 дрони-камікадзе. На щастя, більшість з них наші сили збили.

Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про збивання майже 20 ворожих дронів. Їх ліквідувало повітряне командування "Південь", "Центр" та інші.

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Що відомо про нічну атаку дронами

Цього разу 24 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено 18 цих ударних БпЛА, плюс розвідувальний безпілотник,

– заявили Повітряні сили ЗСУ.

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук подякував повітряному командуванню "Південь", "Центр" та усім Силам оборони України за успішну роботу.



Збиті дрони над Україною / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Скільки дронів збили над Одесою

Вранці спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров розповів, що росіяни у ніч проти 4 травня випустили по Одесі 15 Shahed-131/136. З них:

12 – знищили наші сили протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп;

3 – вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.

За словами Назарова, люди не постраждали. Пожежу, яка спалахнула, внаслідок влучання, ліквідували.

Тривожна ніч в Україні проти 4 травня

У ніч проти 4 травня тривоги в більшості областей України оголосили орієнтовно після 2:00. Тільки в Запорізькій області сирени лунали ще о 00:22 4 травня.

Після 2:04 вибухи почули у Запоріжжі, згодом – у Херсоні. Через деякий час звуки вибухів чули в Києві. Тоді в КМВА запевнили, що це результат роботи ППО.

Вибухи в Одесі почали лунати орієнтовно о 2:46. Через декілька хвилин – у Слов'янську та Краматорську, що у Донецькій області.

Москва атакувала нашу державу дронами-камікадзе і в ніч проти 3 травня. Тоді російські загарбники випустили по Україні 26 Shahed-136/131. Наші Повітряні сили збили 21 ворожий дрон. Проте інші "Шахіди" окупантів вдарили в адміністративну будівлю в Дніпрі та приватний будинок на Миколаївщині. Також окупанти поцілили в нафтобазу у Кропивницькому