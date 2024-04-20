Вночі ворог знову вдарив по Україні ракетами: скільки цілей знищили ЗСУ

Російські загарбники вночі 20 квітня атакували Україну ракетним озброєнням. Ворожі цілі у небі успішно збили наші захисники.

Цього разу ворог застосував для ударів як балістичні, так і авіаційні ракети. Також в українському небі були й ворожі розвідувальні дрони.

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Повітряні сили знищили більшість ворожих ракет

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області Росії, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69,

– наголосили військові.

Також Повітряні сили зазначили, що на Південному напрямку військові знищили три розвідувальні безпілотники. Зокрема, це були – два "Орлан-10" та один "Суперкам".



Робота Повітряних сил за ніч 20 квітня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Командувач Повітряних сил, генерал Микола Олещук, подякував нашим захисникам неба за бойову роботу.

У кількох областях вночі лунали вибухи

Під ранок 20 квітня вибухи пролунали у Запоріжжі. Перший вибух пролунав о 4:54 – за хвилину після того, як у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що по області зберігається загроза швидкісних цілей. Вже о 4:57 журналісти Суспільного повідомили про повторний вибух у місті. Наразі не відомо, була це робота протиповітряної оборони чи влучання.

Також вранці було гучно й в Одеській області. Ворог застосовував для атаки по регіону керовані авіаційні ракети. Тоді Сили оборони Півдня України ефективно відпрацювали по ворожих цілях.

Втім, вже о 6:45 для області знову залунав сигнал тривоги. Перед цим в Одесі пролунали вибухи. У місті після гучних звуків з'явився стовп чорного диму. Зараз достеменно невідомо, які були наслідки після атаки Одеси російськими загарбниками.