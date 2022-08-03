Вночі ЗСУ "відмінусували" 2 склади скупчення окупантів на Херсонщині, – Хлань

Українські військові ледь не щоночі влаштовують окупантам запальні вечірки на Херсонщині. Лиш за цю ніч вдалось знищити відразу 2 склади з ворожим боєкомплектом.

Про це під час ефіру телеканалу "Еспресо" розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зауважив, що росіяни за будь-якої нагоди бідкаються на Сполучені Штати, які сприяють цим "вечіркам". Воно й не дивно, адже HIMARS продовжують ефективно знищувати ворога.

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HIMARS працюють ледь не щоночі

Наші HIMARS працюють постійно, майже кожну ніч. Вночі знову відпрацювали (ЗСУ – 24 канал) біля Берислава, склад з боєкомплектом. Там були чутні детонації з ночі,

– підкреслив Хлань.

Він також розповів, що поблизу Херсона теж лунали потужні вибухи цієї ночі. Мовиться про район Чорнобаївки, яка стала своєрідним бермудським трикутником для загарбників.

Там, за словами депутата, ЗСУ вкотре завдали удару по скупченню військ ворога. Водночас він зауважив, що попри шалені втрати окупанти продовжують послідовно стягувати туди як техніку, так і живу силу.

Сергій Хлань додав, що наші військові останнім часом займаються поступовим знищенням тилових запасів ворога. Попри це загарбники, хоч і значно скромнішими темпами, продовжують накопичувати свої сили на Херсонщині. А роблять вони це тому, що страшенно бояться подальшого просування ЗСУ.

Якщо ми вже заговорили про регулярне стягування техніки та особового складу до Херсонщини, то не варто оминати увагою втрати ворога. Вони значні, і як проаналізували журналісти, перевищують втрати США за 8 років війни в Іраку.

Ліквідовано понад 41 тисячу окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 41 350 ворогів. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати точні втрати окупантів у гарячих точках просто неможливо.

Крім того, на брухт уже перетворили 1774 танки, 4022 бойові броньовані машини, 939 артилерійських систем, 259 РСЗВ, 118 одиниць засобів ППО.

А ще на балансі ворожої армії на 223 літаки, 191 гелікоптер, 740 БпЛА, 180 крилатих ракет, 15 суден, 2922 автомобілі й автоцистерни та 83 одиниці спеціальної техніки менше.

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