Чи буде зменшення допомоги переселенцям: що сказав Зеленський

Є багато неперевіреної інформації, що допомога для внутрішніх переселенців буцімто зменшиться у 2024 році. Президент Володимир Зеленський чітко відповів, чого очікувати цим людям найближчим часом.

Про тему внутрішніх переселенців президент Володимир Зеленський говорив на передноворічній пресконференції, передає 24 Канал. Він відповів на питання про чутки, нібито у 2024 році зменшиться допомога для внутрішніх переселенців.

До теми Один воїн – це 6 цивільних, – Зеленський про складнощі мобілізації

Що буде з допомогою для внутрішніх переселенців

Як наголосив Зеленський, жодного зменшення допомоги для внутрішніх переселенців не буде. Однак поки невідомо, чи буде збільшення. Причина – збільшення оборонного бюджету.

Чітко відповісти на це питання можна буде ближче до Нового року. Тоді вже будуть пораховані усі видатків в бюджеті.

Зменшення допомоги не буде. Що стосується збільшення. Не можу поки це підтвердити через виклики, які пов'язані зі збільшенням оборонного бюджету. Точно все буде підраховано до кінця року. Тоді будемо мати повне розуміння щодо наших розрахунків,

– сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський додав, що в Україні розвиватимуть програми кредитної, іпотечної підтримки; розвитку бізнесу тощо.

Важливе з пресконференції Зеленського: коротко

Президент Володимир Зеленський 19 грудня організував передноворічну пресконференцію з журналістами. Вона тривала близько 2 годин.

Журналісти багато питалися про мобілізацію. Стало відомо, скільки людей зараз потрібно військовим та чи готовий Зеленський мобілізовувати жінок.

Також армія активно готується до 2024-го. Україна планує виробити 1 мільйон дронів наступного року. Однак паралельно потрібно виправляти різні бюрократичні моменти. Нещодавно трапилася ситуація, коли 26 тисяч дронів лежали на складі і не доїхали до фронту.