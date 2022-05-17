Внутрішня пропаганда, – Маляр про намір Держдуми заблокувати обмін захисників Маріуполя
Заяви, які озвучують у Держдумі Росії про намір заблокувати обмін військовослужбовців полку "Азов", спрямовані на внутрішню пропаганду.
Перемовини щодо обміну тривають
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час пресконференції в "Медіацентрі Україна" 17 травня, повідомляє 24 канал.
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Переговорний процес щодо обміну українських військових та їхнього порятунку триває.
Щодо Держдуми, це політична заява, розрахована на внутрішню пропаганду і внутрішні політичні процеси в Російській Федерації. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес триває, і сама операція з порятунку теж триває,
– зазначила Маляр.
Які вкиди поширює Росія
Спікер держдуми Росії Володін назвав українських військових, які були евакуйовані з маріупольського заводу "Азовсталь", "воєнними злочинцями" і заявив, що вони не мають підлягати обміну.
Тож, у Держдумі начебто готують протокольне доручення про "заборону обміну нацистських злочинців".
Коротко про евакуацію військових з "Азовсталі"
- 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
- Того ж дня Маляр повідомляла, що з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську ("ДНР") евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.
- Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.
- Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки. В подальшому їх мають повернути на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.
- Водночас на "Азовсталі" ще перебувають українські військові та поранені. Заходи задля їхнього порятунку тривають.
- У Генштабі ЗСУ наголосили, що завдяки героїчній обороні захисників Маріуполя впродовж 80 днів, ворог не зумів перекинути на інші напрямки близько 20 тисяч російських окупантів.
- Захисники повністю виконали свій наказ. Мовиться про окремий загін спеціального призначення "Азов", 12 бригаду Національної гвардії України, 36 окрему бригаду морської піхоти, прикордонників, поліцейських, добровольців та територіальну оборону.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в місті триває режим тиші. Його запровадили з вчорашнього дня, 16 травня, відколи почалась операція з евакуації військових.
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