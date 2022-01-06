У вогні загинули 8 дітей: страшна пожежа сталася у США у Філадельфії

У Філадельфії в США пожежа забрала життя щонайменше 12 людей. Серед загиблих, попередньо, аж 8 дітей.

Вогонь здійнявся у триповерховому будинку. Загалом там мешкають понад 20 людей, тож жертв може бути більше.

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Моторошна пожежа сталася у Філадельфії: багато жертв

Пожежа в одному з багатоквартирних будинків в американській Філадельфії почалася приблизно о 6:40 за місцевим часом. Вогонь поширився, попередньо, з квартири на 2 поверсі.

На подолання пожежі рятувальникам не знадобилося багато часу – менше за годину.

пожежі рятувальникам не знадобилося багато часу – менше за годину. А проте її наслідки виявилися просто моторошними – у вогні загинули щонайменше 4 дорослих та 8 дітей.

Триває розслідування причин пожежі. Влада каже, що кількість жертв може бути більшою – у будинку мешкали 26 людей (здебільшого – орендатори соціального житла), і не всіх ще знайшли.

Страшна пожежа забрала життя 8 дітей: відео FOX 5

в AP написали , що ця пожежа – найстрашніша за наслідками у місті щонайменше за сотню років. Рятувальники ж зауважили, що в будинку не працював жоден із димових сигналізаторів.

Пожежі навіть взимку не є рідкісним явищем:

Тож це варто знати: що робити, якщо ви опинилися в осередку пожежі