На вокзалі було понад сотня людей: Клименко повідомив про загиблого поліцейського у Херсоні

Росія не припиняє удари по Україні, наражаючи на небезпеку цивільних. Зокрема, ворог вдарив по вокзалу Херсона – там були люди. На жаль, також уже є інформація про загиблого.

Власне, у вівторок ввечері, 26 жовтня, загарбники здійснили обстріл обласного центру. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що у той час близько 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потяга.

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Наслідки атаки на херсонський вокзал

Важливо, що на вокзалі перебували правоохоронці – вони терміново розпочали евакуацію людей, виводячи їх у безпечні місця, коли розпочалася ворожа атака.

Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону перебував на службі в Херсоні. Смертельного поранення зазнав під час евакуації людей,

– написав очільник Міністерства внутрішніх справ.

Водночас ще двоє поліцейських – у лікарні, у них уламкові поранення. Цей обстріл є черговим воєнним злочином Росії, за який, як наголошує Клименко, вона обов'язково відповість.

"Попри ризики, поліція завжди служить та захищає. Ціною власного здоров'я та життя. Наші співчуття рідним та близьким загиблого", – додає посадовець.

Більше про цей удар

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін також коментував цей обстріл, акцентуючи, що ворог дуже підступно відкрив вогонь по херсонському вокзалу.

Також очільник регіону опублікував відео (18+), на якому видно, що відбувалося на вокзалі у перші хвилини після атаки. Хоч будівля встояла, але суттєво постраждала.

Крім того, в Укрзалізниці констатували: був пошкоджений рухомий склад – тобто поїзди. Відомо також про декількох поранених працівників.

Компанія планує після стабілізації ситуації пересадити людей в автобуси, що відвезуть їх до Миколаєва. Водночас залізничники готують резервні вагони – ними повезуть понад 100 пасажирів.

Укрзалізниця запевняє, що ситуація контрольована. А у Зеленського, називаючи окупантів тваринами, зазначають: "Це свідома війна з цивільними". Власне, про це написав голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Редакціятакож висловлює співчуття рідним та близьким правоохоронця, що став жертвою цього терористичного акту. Світла пам'ять.