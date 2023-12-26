На вокзалі було понад сотня людей: Клименко повідомив про загиблого поліцейського у Херсоні
Джерело:Ігор Клименко
Росія не припиняє удари по Україні, наражаючи на небезпеку цивільних. Зокрема, ворог вдарив по вокзалу Херсона – там були люди. На жаль, також уже є інформація про загиблого.
Власне, у вівторок ввечері, 26 жовтня, загарбники здійснили обстріл обласного центру. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що у той час близько 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потяга.
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Наслідки атаки на херсонський вокзал
Важливо, що на вокзалі перебували правоохоронці – вони терміново розпочали евакуацію людей, виводячи їх у безпечні місця, коли розпочалася ворожа атака.
Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону перебував на службі в Херсоні. Смертельного поранення зазнав під час евакуації людей,
– написав очільник Міністерства внутрішніх справ.
Водночас ще двоє поліцейських – у лікарні, у них уламкові поранення. Цей обстріл є черговим воєнним злочином Росії, за який, як наголошує Клименко, вона обов'язково відповість.
"Попри ризики, поліція завжди служить та захищає. Ціною власного здоров'я та життя. Наші співчуття рідним та близьким загиблого", – додає посадовець.Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким правоохоронця, що став жертвою цього терористичного акту. Світла пам'ять.
Більше про цей удар
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін також коментував цей обстріл, акцентуючи, що ворог дуже підступно відкрив вогонь по херсонському вокзалу.
- Також очільник регіону опублікував відео (18+), на якому видно, що відбувалося на вокзалі у перші хвилини після атаки. Хоч будівля встояла, але суттєво постраждала.
- Крім того, в Укрзалізниці констатували: був пошкоджений рухомий склад – тобто поїзди. Відомо також про декількох поранених працівників.
- Компанія планує після стабілізації ситуації пересадити людей в автобуси, що відвезуть їх до Миколаєва. Водночас залізничники готують резервні вагони – ними повезуть понад 100 пасажирів.
- Укрзалізниця запевняє, що ситуація контрольована. А у Зеленського, називаючи окупантів тваринами, зазначають: "Це свідома війна з цивільними". Власне, про це написав голова Офісу Президента Андрій Єрмак.