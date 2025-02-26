Волкер назвав важливу умову для досягнення сталого миру в Україні: чи погодиться на це Трамп

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, якщо Владімір Путін знову нападе на територію України, її слід негайно прийняти у НАТО. Однак є ще краща ідея для запобігання нової російської агресії.

Експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер розповів 24 Каналу, на що можна розраховувати від Дональда Трампа у контексті безпеки для України. Також потенційний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив створення в Європі альтернативи НАТО, тому що США на сьогодні "не дбають про Європу і зближується з Росією".

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Членство України в НАТО не можна виключати

Волкер зазначив, що найкраща ідея для безпеки України – просто зараз прийняти її до НАТО. Другим таким же гарним варіантом він вважає пропозицію Ліндсі Грема. Однак Трамп навряд чи погодиться з ідеєю американського сенатора.

Найкраще, на що ми можемо розраховувати від президента Трампа на цьому етапі, це зобов'язання США підтримати європейських союзників, які надають гарантії безпеки для України, і не виключати членство в НАТО в майбутньому,

– пояснив експосол США при НАТО.

Якщо вдасться цього досягти, на думку Волкера, це буде гарний результат, враховуючи погляди Дональда Трампа.

Водночас залишається необхідність ліквідації "сірих зон" та формування чітких кордонів, без чого неможливий сталий мир в Європі. Однак для цього також необхідне членство України в НАТО.

Саме тому вступ України до Альянсу не можна виключати з порядку денного,

– підкреслив Волкер.

Він додав, що в кінцевому підсумку в Європі не буде сталого миру, поки не будуть закриті "сірі зони" і поки Путін не буде стриманий від нападу на будь-які країни.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський зазначив, що Росія не повернеться в Україну, якщо не поставити її на місце. Для цього, на думку президента, наша країна має бути членом Європейського Союзу та в НАТО – у найближчому майбутньому.

Водночас розглядається варіант гарантування безпеки Україні завдяки розташуванню сил НАТО на території України без її формального членства в Альянсі. Колишній спеціальний представник США з питань України припустив, наскільки надійний цей захист.

Якщо членство в НАТО – це 10 з 10, а Будапештський меморандум – це 0 з 10, то десь між цими варіантами – гарантії безпеки від багатьох країн, присутність військ, підтримка з боку США, допомога від Вашингтону, що можна оцінити на 7 чи 8. Це краще за нуль, але не є членством у НАТО,

– сказав Курт Волкер.

Важливо, за його словами, щоб цього було достатньо для гарантування того, що Путін не нападе знову. І над цим ще потрібно працювати.

Якщо ми рухаємося у напрямку поєднання гарантій безпеки і присутності європейських військ на території України, це може стати кроком до членства в НАТО в майбутньому,

– припустив він.

Водночас важливо, як вважає експосол США при НАТО, не прибирали НАТО зі столу, і це може бути ефективним стримуючим фактором, якщо зробити все правильно.

Зазначимо, що політтехнолог Борис Тизеншаузен назвав дві гарантії безпеки для України. Перша – її членство в НАТО, адже це буде сигналом для Путіна і тоді він точно не нападе. Друга – надання Києву серйозної зброї.