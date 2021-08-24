Волкер розповів, чого очікувати від візиту Зеленського до США

За словами Курта Волкера, головним у візиті Володимира Зеленського до США буде спроба зафіксувати, що Штати та Україна – стратегічні партнери. Вони розв'язують разом усі проблеми.

Ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Волкер заявив, що американські чиновники надто часто "скаржилися" на українців. Лунали фрази на кшталт: "вам потрібно зробити це, потрібно зробити те".

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Водночас українці також висловлювали невдоволення діями США. Зокрема, позицією країни щодо "Північного потоку-2".

Волкер зауважив: він сподівається, що це залишиться позаду. Тоді країни зможуть відверто обговорити, як США можуть "просунути вперед питання прагнень України до НАТО"

По-перше, я гадаю, найважливішим у поїздці Зеленського буде спроба зафіксувати, що США та Україна працюють як справжні стратегічні партнери, знаходяться на одній стороні столу,

– наголосив Волкер.

ПДЧ – скоріше перешкода

За словами Волкера, План дій щодо членства в НАТО для України радше є перешкодою, аніж можливістю.

Деякі країни експлуатують питання ПДЧ.

Вони розповідають, що Україна має його отримати, але наразі не може.

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