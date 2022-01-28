Волкер розповів, як зруйнувати плани Путіна про вторгнення до України

У США вважають, що запобігти вторгненню Росії в Україну можливо. Умовою такого розвитку подій є те, що нашій державі потрібно надати всі можливості захисту та оборони.

Такий сценарій вимагає ще більших зусиль, ніж зараз роблять США та інші члени НАТО. Про це заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер.

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Думаю, що можна зупинити Путіна і не дати йому знову увійти до України. У 2014 році він це зробив, взяв Крим і захопив частину Донбасу. Звісно нам не можна допустити нового вторгнення,

– заявив Волкер.

За його словами, Україна потребує різноманітної підтримки, щоб зірвати плани Путіна. Адже очільник Кремля тільки й розраховує, що Україна самотужки чинитиме опір такому вторгненню. Волкер наголосив, що цьому намагаються запобігти.

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У НАТО переконували, що Росія все ж не наважиться розпочати повномасштабну війну з Україною. Також зазначали, що деескалація "можлива вже завтра".

Як розповідав депутат парламенту Молдови Оазу Нантой, ризику миттєвої воєнної атаки з боку Росії проти України практично немає. Однак наразі невідомо, яку ціну США оголосили Володимиру Путіну у разі війни.

В українському Міноборони застерігали про загрози для Білорусі через присутність російських військ. У лютому країни планують провести спільні бойові навчання.

Та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняв, що не пошле свої війська воювати до України.

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ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.