Україна виконала умови для вступу в НАТО, ПДЧ не матиме користі, – Волкер

Курт Волкер заявив, що Київ вже виконав всі умови, які необхідні для вступу в НАТО. Колишній спецпредставник Держдепу США в Україні сумнівається, що План дій щодо членства в Альянсі матиме додаткову користь.

Волкер в інтерв'ю виданню розповів, що був представником США в НАТО і брав участь у створенні чернетки документа ПДЧ ще в 1999 році, тому має свою думку щодо цього.

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Користь ПДЧ для України

Ексспецпредставник Держдепу в Україні зазначив, що План дій щодо членства в НАТО завжди передбачався як інструмент, але зовсім не як перешкода для вступу в Альянс. Зокрема, він має допомагати країнам, які наразі не готові до членства, досягти цієї готовності трохи пізніше.

Волкер уточнив, що план передбачав підготовку і тренінг військових, програми обмінів, річні національні плани з наближення армій до стандартів НАТО.

Усі ці умови Україна на сьогодні виконала, тому я не думаю, що ПДЧ привнесе якусь додаткову цінність до того, що Україна вже зробила на шляху до НАТО,

– наголосив він.

Дипломат переконаний, що ПДЧ щодо України країни-учасниці НАТО використовують радше як перешкоду. "Що б я хотів бачити, так це те, що США й інші країни-учасниці Альянсу визначили, яким має бути подальший шлях у НАТО для України, замість того щоб обговорювати, потрібен ПДЧ чи ні", – пояснив Волкер.

Колишній спецпредставник Держдепу закликав не використовувати цей план як перепону, а говорити про те, що має статися, щоб Україна отримала таке необхідне їй членство в НАТО.

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