Путін зазнає невдачі у війні, – Воллес розкритикував диктатора за агресію проти України

Колишній міністр Великої Британії Бен Воллес розкритикував російського диктатора Владіміра Путіна за початок війни проти України. Ексміністр наголосив, що президент країни-агресорки обов'язково отримає поразку від української армії.

За словами Воллеса, диктатор Путін зараз "відчайдушно чіпляється за дві останні речі, які можуть його врятувати". Зокрема, це час та розкол міжнародної спільноти.

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Воллес сказав, що Україна переможе у війні

Ексміністр оборони Британії наголосив, що Україна може виграти війну проти Путіна. За словами Воллеса, такі відчуття, як романтизм, егоїзм та помста змусили Путіна вторгнутися в Україну, і це буде його загибеллю.

Його армія втратила понад 2 500 танків, 6 500 бронемашин та майже 300 тисяч осіб убитими чи пораненими. Жодного командира, який вів основні російські підрозділи в Україну, вже не лишилося на місці,

– наголосив він.

Воллес також наголосив, що Захід має допомагати Україні здобути цю перемогу. Для цього потрібно збільшити кількість військової допомоги.

"Буде потрібно більше боєприпасів, ATACMS і Storm Shadows", – розповів ексміністр оборони Британії.

Він також зазначив, що найкращим способом зберегти єдність міжнародної спільноти – це демонстрація успіху.

Ексміністр оборони Британії висловився про контрнаступ і мобілізацію

Воллес також наголосив, що український контрнаступ має успіхи, а ЗСУ проривають російські лінії оборони. За його словами, українці вкотре довели, що НАТО їх недооцінило, адже наші військові беруть британське обладнання і досягають успіху.

Українці навчилися нових тактик, щоб подолати жахливі мінні поля. Удари Strom Shadow спустошують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим,

– наголосив він.

Водночас Воллес також висловився й щодо мобілізації українських громадян. Він порадив переглянути підхід до мобілізації та залучати до війська молодь, "як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках".

Воллес також наголосив, що довготривала павза може "допомогти Путіну створити нову армію" з мобілізованих росіян. Саме тому він дав пораду переоцінити масштаби мобілізації в Україні.

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