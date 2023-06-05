Сунак у США лобіюватиме кандидатуру Воллеса на посаду генсека НАТО, – ЗМІ

Прем'єр Великої Британії поїде в Сполучені Штати. Цю поїздку Ріші Сунак може використати для того, щоб лобіювати нинішнього міністра оборони Британії на нову посаду.

Сунак намагатиметься посприяти, щоб Бен Воллес став новим Генеральним секретарем НАТО. Британський прем'єр проведе у США два дні та зустрінеться з президентом США Джо Байденом в Білому домі.

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Що відомо про візит Сунака

Ріші Сунак використає свою поїздку до Вашингтона цього тижня, щоб спонукати Джо Байдена підтримати міністра оборони Великої Британії на вищій посаді в НАТО,

– мовиться в повідомленні.

Серед іншого відомо, що британський прем'єр з Джо Байденом:

обговорять співпрацю в галузі економіки, торгівлі, науки та технологій;

планується, що підпишуть мільярдні угоди про бізнес-інвестиції у Великій Британії;

обговорять шляхи регулювання штучного інтелекту.

Журналісти зазначили, що Бен Воллес популярний у США, завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції на підтримку України.

Саме він довів оборонні витрати Британії до 2,25% ВВП та наполягає на досягнення 3% до кінця десятиліття.

Ба більше, журналісти зауважували, що Ріші Сунак минулого місяця провів деякий час на полях нещодавньої зустрічі G7 в Хіросімі, лобіюючи інтереси Воллеса.

Що відомо про пост генсека НАТО

Термін перебування Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО спливає наприкінці вересня 2023 року. Норвезький політик перебуває на посту вже 9 років – з 1 жовтня 2014 року.

Взимку 2023 року іноземні ЗМІ писали, що Столтенберг хоче залишити пост генсека НАТО. Тоді в Офісі Президента заявляли, що Єнс Столтенберг посідає "вкрай позитивну позицію" у російсько-українській війні.

Вже наприкінці травня видання Politico назвало головну кандидатку на пост генсека Альянсу. Нею може стати жінка – прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен. Потенційним кандидатом її почали вважати після запрошення відвідати Білий дім.