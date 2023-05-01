Це психіатрія: Путіну в Африці шукають роги білих носорогів для продовження життя

У Владіміра Путіна дуже погані справи зі здоров'ям і тому він вже звертається до нетрадиційної медицини – шукає "еліксир вічної молодості", а його вірний посіпака Лавров купує в ПАР дуже нестандартні речі.

Про них в ефірі 24 Каналу поговорив російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. Мовиться про потужні афродизіаки: роги, пеніси та жовч білих носорогів. Очільник Кремля дуже зацікавлений у методах шаманів, щоб вилікувати свої кінцівки.

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Путін боїться смерті

Про це свідчить його панічний страх відвідати фронт і намагання подалі триматися в тилу, відзначив журналіст. Його відверто дивує намагання Путіна у свої роки так триматися за життя, бо втрачати йому, власне, вже нічого.

"Війну програв. От-от втратить Крим – а це була його справа життя. Йому б бажано вже відправитися на той світ, аби не позоритися. Куди йому ті роги запхнуть, щоб продовжити життя? Нехай він збереже владу, але атмосфера в країні буде гнітюча – в цьому кайф?", – поставив риторичне запитання він.

Гліб П'яних про стан здоров'я Путіна: дивитись відео

Шамани проходять співбесіду

Усім відома любов очільника Кремля до шаманів. Ведуча в ефірі 24 Каналу озвучила одну версію, що ті напророкували йому втрату Криму і Путін з цим погодився. Та Гліб П'яних спростовує це. Бо ніхто не може казати нічого поганого російському диктатору.

Підозрюю, що будь-який шаман попередньо пройде співбесіду з начальником служби безпеки, начальником федеральної служби охорони і доповість по пунктам, що скаже Путіну. Вони це погодять і там буде те, що підніме йому настрій. Щоб шамани сказали, що Путін втратить Крим, – та їх заарештують. Це непереконлива казка, складена поганими піарниками,

– відзначив він.

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