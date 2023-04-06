Путін – параноїк у важкому стані: яких російських монстрів наслідує диктатор

Нещодавно в мережі з'явилося інтерв'ю колишнього капітана Федеральної служби охорони Гліба Каракулова. Він розповів цікаві деталі, які стосуються життя Владіміра Путіна. Зокрема підтвердив, що російський диктатор не користується мобільним телефоном та інтернетом. Це параноя у важкій стадії.

Так в ефірі 24 Каналу прокоментував поведінку Путіна ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько. Він розказав, кого з "російських монстрів" так наслідує Путін.

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Абсолютизує технічні деталі

Новини впливають на наше життя. І вони можуть бути предметом дистанційної маніпуляції думкою шляхом контексту, формату та навіть кольорів, зазначив Зеленько. Тому Путін не користується телефоном та не читає новин, бо думає, що "світ об'єднається і зруйнує його стратегію".

"Він параноїк у важкому стані. Путін абсолютизує технічні деталі", – відзначив експерт.

Олександр Зеленько про поведінку Путіна: дивитись відео

Наслідує російських монстрів

Олександр Зеленько відзначив цікаву думку, що Владімір Путін зараз знаходиться у стані, про який мріяв ще з молодших класів. Тобто він воює у своїх фантазіях з усім світом. А портрети Петра I та Катерини ІІ в його кабінеті, які потрапили в репортаж росЗМІ, можуть свідчити про наступне.

Він ідентифікує себе з монстрами Російської імперії і хоче їх переплюнути. А зовнішня інформація, яка може надходити, заважає йому. Реальна картинка не вкладається в його фантазії. Тому цей капітан, який дав інтерв'ю, – найцінніша людина за 5 років, що може дати прогноз та інформацію про стан Путіна,

– сказав він.

Інтерв'ю Гліба Каракулова: основні деталі