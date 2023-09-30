Перегони наступників Путіна: у легіоні "Свобода Росії" назвали 3 можливих претендентів

У Росії вже розпочалися перегони за "трон" майбутнього наступника глави Кремля. Хоча їх ще не оголосив "власник іподрому", тобто – Владімір Путін.

Радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський допоміг 24 Каналу розібратися у цій ситуації. Детальніше про трьох можливих претендентів на роль "наступника Путіна" читайте у нашому матеріалі.

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Перший імовірний наступник

Один з ймовірних претендентів – Сєргєй Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента Росії. Він усіляко намагається висвітлити себе з "найкращого" боку перед російським диктатором. Кирієнко постійно на видноті й говорить те, що бажає чути Путін.

Кирієнко керував організацією фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Кирієнко намагається показати, що він достойний, аби Путін призначив його наступником. Усі політичні ігри навколо окупованих територій, що буцім "там стало краще та веселіше жити", концерти на "Красній площі", уся ця пропагандистська машина – це Кирієнко,

– зауважив Барановський.

Другий імовірний наступник

Також на роль наступника претендує представник силовиків та очільник Тульської області – Алєксєй Дюмін. Він сприяв окупації українського Криму в березні 2014 року, тоді Путін звернув увагу на його "керівні якості", нагородивши таємно званням "Героя Росії".

За даними ЗМІ, саме під керівництвом Алєксєя Дюміна було розроблено та проведено екстрену евакуацію Віктора Януковича з України до Росії в ніч на 23 лютого 2014 року.

Дуже слушна фігура: і з ГРУ пов'язаний, і Крим анексував, і вірний Путіну, і не Кадиров його прізвище. Насправді є такі амбіції (стати наступником – 24 Канал) у різних кланів та груп. Але не схоже, що Путін збирався влаштовувати ці "перегони". Однак, вони про всяк випадок біжать,

– наголосив Барановський.

Барановський про можливих наступників Путіна: дивитися відео

Третій імовірний наступник

І, звісно, у боях за владу намагається брати участь заступник голови ради безпеки Дмітрій Мєдвєдєв з його "ядерним потенціалом".

Так, раніше посіпака Путіна заявив, що "ідея покарати країну, яка має найбільший ядерний потенціал, абсурдна сама по собі. І потенційно створює загрозу існуванню людства".

Як такого кастингу зараз не оголошено. Але фігури, які мріють стати наступником, докладають зусиль, аби стати "улюбленою дружиною" Путіна,

– сказав Олексій Барановський.

Російському диктатору страшно у світі та Росії