Все дозріло для серйозного перевороту, – Піонтковський сказав, хто може усунути Путіна

Невдовзі у Росії може початися серйозний державний переворот. Кремлівського диктатора Владіміра Путіна просто усунуть.

На думку Андрія Піонтковського, це може зробити лише Юрій Ковальчук. Натомість на Пригожина ставку не роблять, його використовують як інструмент. Таку думку російський публіцист та опозиційний політик зі США озвучив 24 Каналу.

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Брати Ковальчуки – це єдині люди, на яких Владімір Путін дивиться знизу вверх. Головне, назвати винних у катастрофі, і вони вже готові. Йдеться про бездарне військове керівництво – міноборони та генштаб.

Після того, як рік народ чує, що Сєргєй Шойгу та Валєрій Гєрасімов зрадники, виникає думка: "А де ж головнокомандувач? Як же при ньому усі ці зради здійснювалися",

– зауважив публіцист.

Очільнику ПВК "Вагнера" Євгєнію Пригожину давно дозволили й головнокомандувача захоплювати. Він закликає солдатів розвернути зброю проти тих, хто нав'язав їм цю трагедію. "Порвіть цих офіцерів, і власне, йдіть на Рубльовку – там основні вороги, там олігархи, які пограбували країну і втягнули у цю війну".

Такою сміливою антивоєнною пропагандою зараз дозволено займатися Пригожину. Усе дозріло до серйозного перевороту, і сигналом для цього буде український наступ,

– вважає Піонтковський.

За словами Піонтковського, диктатора скинуть для того, щоб продати населенню припинення війни. Мовляв, "ми героїчно билися, майже взяли Бахмут, але зрадники нам завдали удар ножем у спину".

"Крім того, товариш Путін здійснив низку серйозних помилок в українському питанні, тому він себе зараз погано почувається і вирушає на довготривале лікування кудись у стародавні тибетські монастирі Китаю. А ми тут будемо змушені домовитися про виведення наших військ", – підсумував Андрій Піонтковський.

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