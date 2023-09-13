Огидність зашкалює: що Кім Чен Ин зробив під час зустрічі з Путіним
Кім Чен Ин зустрівся з Володимиром Путіним. "Бункерний дід" прийняв диктатора з Північної Кореї за столом.
Кім Чен Ин заявив, що начебто з першої миті, коли ступив на болотну російську землю, відчув бойовий дух та кипучу дійсність. Вочевидь, цей "бойовий дух" полягає у крадіжці пральних машинок та унітазів.
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Диктатор з Північної Кореї похвалив "героїчну російську армію". Якщо російська армія й вміє щось робити героїчно (спойлер – ні), то це хіба що тікати.
Також Кім Чен Ин побажав Росії перемоги у "священній боротьбі за покарання великого зла". Окрім того, диктатор підняв келих за здоров'я "бункерного діда" (десь заплакав один Кобзон), який чекає-не дочекається віп-гостя).
Не обійшлося й без завірянь про міцні зв'язки між Північною Кореєю та Росією, які лише укріплюватимуться.Зауважте! До слова, раніше у США розповіли, що станеться, якщо Росія та КНДР обміняються військовою допомогою.