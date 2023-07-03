Частина гібридної стратегії: хто насправді контролює ПВК "Вагнера"
Владімір Путін публічно підтвердив, що угрупування ПВК "Вагнера" фінансувалося з бюджету країни-терористки. Таким чином російський диктатор власноруч ідентифікував себе з тими злочинами, які здійснювали найманці не лише на території України.
Про це 24 Каналу сказав політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він пояснив, хто насправді контролює ПВК і чи мають подібні компанії юридичну силу в Росії.
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Частина гібридної стратегії
Євгєній Пригожин і безпосередньо його ПВК "Вагнера" можуть бути частиною гібридної стратегії авторства Герасимова, відзначив політолог. Їх використовували як своєрідний таран поза межами країни-окупантки. І тут важливо, що ПВК в Росії не мають жодної юридичної сили і таке поняття не є фіксованим.
"Тому Пригожин і вагнерівці перебувають поза юридичним полем Росії і, як люди зі зброєю, мають відповідати згідно до чинного законодавства Росії", – наголосив Буряченко.
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Діяли за вказівкою Путіна
Ймовірно, вагнерівці діяли за безпосередньою вказівкою Владіміра Путіна. Про це може свідчити твердження російського диктатора про фінансування угрупування з бюджету.
Якщо Путін до цього публічно не ототожнював себе з цією військовою компанією, то тепер все стало абсолютно очевидним. Держава на трильйони рублів робить різного роду замовлення у ПВК поза межами їхнього правового поля. Абсолютно очевидно, що саме путінська Росія безпосередньо контролює вагнерівців,
– сказав політолог.
Він додав, що така самофіксація Путіна стане ще одним кейсом для Гаазького трибуналу. Він і всі його посіпаки мають понести безпосередню кримінальну відповідальність.
"Скільки актів геноциду здійснили вагнерівці Пригожина у всьому світі: в Україні, Африці, Центральній Азії – незлічити випадків. Путін має нести відповідальність за організацію та фінансування – він публічно у цьому зізнався", – додав Буряченко.
Путін про фінансування ПВК "Вагнера": основні новини
- Після невдалого заколоту Пригожина, Путін зізнався, що фінансував з бюджету цю ПВК. 27 червня на зустрічі з військовими він зазначив, що від травня 2022 року Росія виділила на утримання бійців ПВК "Вагнера" та страхові виплати для них 86 мільярдів.
- Російський пропагандист Дмітрій Кісільов у своїй програмі назвав загальну суму контрактів, які Росія починаючи з 2013 року уклала з ПВК і пригожинською компанією "Конкорд". Мовиться про 858 мільярдів рублів. Це майже трильйон.
- Кремль бере під контроль частини ПВК "Вагнера" за кордоном. Зокрема, мовиться про угрупування в Африці.