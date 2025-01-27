Путін кричить про "нелегітимність" Зеленського: це викриває один страх диктатора

Владімір Путін заявив про нелегітимність Володимира Зеленського, а мирну угоду, яку Росія нібито готова підписати, без гарантій. Російський диктатор навпаки ж знає, що сам не є легітимним.

Ба більше, він робить усе для того, щоб не зустрітись з президентом України. Таку думку 24 Каналу висловив письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Путін боїться залишитись з Зеленським сам на сам.

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Путін боїться зустрічі з Зеленським

За словами письменника, сам російський диктатор є нелегітимним та само обраним президентом Росії. Незаконними були і зміни в Конституції країни-агресорки, і вибори, на яких не було інших кандидатів.

Ми маємо справу з людиною, в якого є якісь фантомні болі. Він відчуває, що не є легітимним і тому говорить це Зеленському,

– пояснив Мурзагулов.

Путін, на думку письменника, говорить це через те, що не хоче та боїться зустрітись з президентом України. Російський диктатор знає, що весь цивілізований світ є на стороні нашої країни.

Зустріч з Зеленським для Путіна – це зона дискомфорту. Якби Зеленський навіть погодився на таку зустріч, він би "вивалив в лице" Путіну усі ці божевільні російські атаки,

– наголосив він.

Нагадаймо, що російський диктатор заявив, що Росія буцімто готова до переговорів з Україною, але рішення Зеленського про заборону діалогу з Росією нібито робить нелегітимними можливі переговори. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на це, зауваживши, що Путін в такий спосіб хоче просунути ідею перемовин з США.