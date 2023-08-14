Путін боїться їхати з Росії: Давидюк назвав два можливі варіанти дій диктатора
Протягом цього року Владімір Путін фактично став невиїзним та втратив можливість здійснювати ефективну міжнародну комунікацію. Водночас Росія може розвивати інший сценарій – запрошувати представників держав до себе.
Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Проблема лише у тому, що, окрім лідерів африканських країн ніхто до Росії їхати не хоче.
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"Все-таки, Путін – це токсична тварина, яка просто доживає свого кінця. Тому думатимуть, як когось заманювати, але крім африканських країн – та й ті вже відмовляють, – ніхто особливо їхати не хоче", – мовив політолог.
Альтернативний варіант публічної активності диктатора – можливість виїзду до середньої Азії, пострадянських країн, у яких немає демократичної влади, а є примітивні диктатури. Однак навіть такі поїздки будуть поодинокими, адже Путін боїться, що або переворот вчинять за його відсутності, або його літак можуть збити.
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Завдання – заборонити Путіну переобиратися
Його страх і заборона виїздів нагнітають пошук альтернативних сценаріїв демонстрації власної легітимності, якої насправді немає. Є ризик, що Путін намагатиметься нав'язати Україні два сценарії: або переговори з Арабськими Еміратами, або вибори.
"Якщо він хоча б один з них пробиває, далі може йти спокійно на переобрання та отримує легітимність. Для нас це дуже негативний сценарій і головне завдання – на початок наступного року зірвати ці вибори, не дати йому переобратись. Ніякої легітимності терористу", – заявив Давидюк.
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