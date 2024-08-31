Політика "третього сусіда": чи може Китай впливати на Монголію

Владімір Путін збирається відвідати Монголію 3 вересня, попри те, що ця країна підписала Римський договір і має право його заарештувати. Монголія веде політику "третього сусіда", диверсифікуючи зовнішню політичну діяльність завдяки країні, яка має на неї вагомий вплив. Водночас Китай підтримує Росію, яка має антиамериканське спрямування.

Про це 24 Каналу розповіла Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Алін Гриценко, зауваживши, що Путіна до Монголії запросив президент, що є досить дивним. Якщо його не заарештують, це стане серйозним прецедентом.

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Чи може Китай впливати на Монголію

За словами головної консультантки, Китай має певний вплив на Монголію. Однак вона слідує так званій політиці "третього сусіда" і розуміє, що перебуває в утисках між Росією та Китаєм, тому намагається диверсифікувати свою зовнішню політику завдяки США. Сполучені Штати також мають вагомий вплив на цю країну.

Китай зараз перебуває у вигідному положенні. Він продовжує спонсорувати режим Кремля, а Росія залишається прокитайською і зберігає антиамериканську спрямованість, що допомагає Китаю в інформаційному протистоянні із США та Заходом.

Для Китаю не так принципово, хто буде очільником в Москві. Головне, щоб загальна спрямованість керівництва Росії залишалась прихильною до Китаю,

– зауважила Гриценко.

Якщо Путін приїде до Монголії і його не заарештують, то це буде прецедентом та свідченням прогалин у сфері міжнародного права, яке не є ідеальним.

Російський диктатор таким візитом намагається продемонструвати росіянам, що проблем немає, нічого не відбувається і він може спокійно подорожувати світом. Візит до Азербайджану був демонстрацією того, що в Росії є друзі, які продовжують з нею співпрацювати попри санкції.

Щодо Монголії, то США будуть намагатись вплинути на неї, щоб відбулось скасування візиту. Передбачити, як буде розвиватись ситуація в подальшому складно,

– пояснила головна консультантка.

Вона розповіла, що візит Путіна до Монголії є досить дивним, адже з цією країною зараз світ намагається розширити співпрацю через її корисні копалини та допомогти позбутись впливу Росії та Китаю. США співпрацює з Монголією у військово-оборонній сфері, в них є спільні проєкти та навчання.

Ба більше, в Монголії є політичні лідери, які підтримують Україну у війні з Росією та однозначно засудили дії країни-агресорки. Багато ж представників монгольської політичної еліти раніше навчались в Україні. Тому запрошення Путіна від президента Монголії було неочікуваним.

Там є з ким працювати та розвивати відносини. У випадку, якщо Путін поїде до Монголії й країна не відреагує на ордер МКС, то продовжувати двосторонню співпрацю буде проблематично,

– зазначила Гриценко.