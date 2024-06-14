Путін під час промови в російському МЗС вразив новими цинічними заявами: головні тези

Російський президент Владімір Путін 14 червня прибув на зустріч до МЗС. Під час свого виступу він зробив низку нових цинічних заяв.

Про цинічні заяви щодо "мирних переговорів" з Україною, "мир" у світі та інші головні тези російського президента – передає 24 Канал.

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Путін зробив низку нових цинічних заяв