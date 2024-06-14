Путін під час промови в російському МЗС вразив новими цинічними заявами: головні тези
Російський президент Владімір Путін 14 червня прибув на зустріч до МЗС. Під час свого виступу він зробив низку нових цинічних заяв.
Про цинічні заяви щодо "мирних переговорів" з Україною, "мир" у світі та інші головні тези російського президента – передає 24 Канал.
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Путін зробив низку нових цинічних заяв
Російський президент заявив, що Верховна Рада – легітимний орган влади. Тоді як легітимність президента України Володимира Зеленського "не можна відновити". За словами Путіна, Москва у березні 2022 року не виключала збереження суверенітету України над Херсонською та Запорізькою областями, але за умови сухопутного доступу для Росії до Криму. Путін, вочевидь, вирішив виправдатись щодо того, що гасла про взяття Києва "за три дні" виявились далекими від реалізації й на третій рік повномасштабної війни. За його словами, у лютому 2022 року про цей не йшлося. Російський президент заявив, що Росію нібито надурили під час дії мінських домовленостей. За його словами, Росія була готова їх виконувати, а Захід – ні. Насправді ж відбувалось навпаки. Росія неодноразово порушувала ці домовленості. Російський президент переконаний, що коріння "українського конфлікту" – не у двосторонніх відносинах, це наслідок агресивної політики Заходу. Також він назвав агресорами тих, хто допомагав Україні у "карній операції проти Донбасу". Путін сказав, що це не залишиться непокараним. Путін закликав почати широке обговорення гарантій безпеки на континенті Євразія. Російський президент також висловився про те, що зараз активно обговорюють те, що Росія може готувати напад на країни Європи. Путін назвав це "домислами". за словами російського президента, Європі потрібно бути в хороших відносинах із Росією. Варто відзначити, що він так само заперечував наміри розв'язати повномасштабну війну проти України. Владімір Путін під час свого виступу повторював класичні тези російської пропаганди. За словами російського президента, світ близько підійшов до точки неповернення. Так він прокоментував заклики Заходу завдати стратегічної поразки Росії. Лавров заявив, що Росія використовуватиме нову ініціативу Путіна щодо України у співпраці з Китаєм. Під час свого виступу російський президент висловився про готовність розпочати мирні переговори з Україною "хоч завтра". Умови, які висунув Путін: Водночас саме Росія постійно тероризує мирне населення та робить все для того, аби Україна не погоджувалась на мирні перемовини. Річ у тому, що Путін хоче диктувати свої умови, які далекі від справедливих. Путін заявив, що на зустрічі з керівництвом МЗС дасть оцінку поточній обстановці та озвучить завдання для міністерства. Так, російський президент почав свою цинічну промову із заяви про те, що світ буцімто стрімко змінюється, і як раніше не буде – ні в глобальній політиці, ні в економіці.
Путін знову заговорив про легітимність
Росія розглядала можливість збереження суверенітету України
Про захоплення Києва у 2022 році не йшлось
Путін про мінські домовленості
Путін про корінь війни проти України
Реакція на замороження російських активів
Потрібні гарантії безпеки
Путін про можливий напад на Європу
Путін про Захід
Цинічна заява про мирні перемовини
Російський президент заявив, що Верховна Рада – легітимний орган влади. Тоді як легітимність президента України Володимира Зеленського "не можна відновити".
За словами Путіна, Москва у березні 2022 року не виключала збереження суверенітету України над Херсонською та Запорізькою областями, але за умови сухопутного доступу для Росії до Криму.
Путін, вочевидь, вирішив виправдатись щодо того, що гасла про взяття Києва "за три дні" виявились далекими від реалізації й на третій рік повномасштабної війни.
За його словами, у лютому 2022 року про цей не йшлося.
Російський президент заявив, що Росію нібито надурили під час дії мінських домовленостей. За його словами, Росія була готова їх виконувати, а Захід – ні.
Насправді ж відбувалось навпаки. Росія неодноразово порушувала ці домовленості.
Російський президент переконаний, що коріння "українського конфлікту" – не у двосторонніх відносинах, це наслідок агресивної політики Заходу.
Також він назвав агресорами тих, хто допомагав Україні у "карній операції проти Донбасу".
Путін сказав, що це не залишиться непокараним.
Путін закликав почати широке обговорення гарантій безпеки на континенті Євразія.
Російський президент також висловився про те, що зараз активно обговорюють те, що Росія може готувати напад на країни Європи. Путін назвав це "домислами".
за словами російського президента, Європі потрібно бути в хороших відносинах із Росією.
Варто відзначити, що він так само заперечував наміри розв'язати повномасштабну війну проти України.
Владімір Путін під час свого виступу повторював класичні тези російської пропаганди. За словами російського президента, світ близько підійшов до точки неповернення.
Так він прокоментував заклики Заходу завдати стратегічної поразки Росії.
Лавров заявив, що Росія використовуватиме нову ініціативу Путіна щодо України у співпраці з Китаєм.
Під час свого виступу російський президент висловився про готовність розпочати мирні переговори з Україною "хоч завтра".
Умови, які висунув Путін:
Водночас саме Росія постійно тероризує мирне населення та робить все для того, аби Україна не погоджувалась на мирні перемовини. Річ у тому, що Путін хоче диктувати свої умови, які далекі від справедливих.
Путін заявив, що на зустрічі з керівництвом МЗС дасть оцінку поточній обстановці та озвучить завдання для міністерства.
Так, російський президент почав свою цинічну промову із заяви про те, що світ буцімто стрімко змінюється, і як раніше не буде – ні в глобальній політиці, ні в економіці.