Путін постійно провокує НАТО: Жданов відповів, чого прагне диктатор
Кремлівський диктатор Владімір Путін постійно провокує НАТО на якісь дії щодо Росії, аби втягнути Альянс у війну. У такий спосіб бункерний дід намагається повернутись у міжнародну політику та просувати "мирні" переговори.
Таку думку у своєму стрімі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, у таких переговорах за участі НАТО Україна була б лише запрошеним гостем.
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Путін хоче повернутись у міжнародну політику
Жданов зазначив, що світові лідери зараз не хочуть розмовляти з Путіним. Україна зможе говорити з диктатором лише після того, як російські війська на території нашої країни будуть знищені або виведені з неї. Бункерного це зовсім не влаштовує.
Він хоче повернутися на олімп світової політики. Це можна зробити шляхом втягування НАТО у війну та одразу виступити з пропозицією про переговори. Переговори – це нескінченний процес. Ось що потрібно Путіну. Це будуть переговори лідерів країн Альянсу. Ми там будемо вже у якості запрошених,
– пояснив він.
Путін провокує країни НАТО на агресивні дії щодо Росії, щоб держави-члени Альянсу зробили крок у відповідь. Кремль закидає, що НАТО вже бере участь у війні та постачає Україні озброєння. Насправді зброю надають держави-партнери, а не Альянс.
"НАТО не надає нам озброєння. І не дасть до кінця війни, тому що війна одразу стане світовою, Путін стане легітимним та піде на переговори. На переговорах зустрічаються, тиснуть руки, обговорюють, торгуються, шукають компроміси", – наголосив Жданов.
Жданов про провокації Путіна щодо НАТО: дивіться відео
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- Речник Президента України Сергій Никифоров повідомив, що рішення про візит українського лідера Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі ще не ухвалили. Все залежатиме від ситуації на полі бою.
- Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз. Водночас президент розуміє, що наша держава не стане членом НАТО, доки не закінчиться війна.